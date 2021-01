Weimars Stadtrat noch digitaler

Der Weimarer Stadtrat wird in der Corona-Pandemie zunehmend digitaler. Der Haupt- und Personalausschuss fand erstmals nicht als Präsenzveranstaltung mit, teilte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) mit. Bei den Sitzungen, die coronabedingt seit längerer Zeit wöchentlich und damit deutlich häufiger als früher stattfinden, informiert die Stadtspitze die Fraktionsvorsitzenden regelmäßig über die Weimarer Maßnahmen gegen die Pandemie, so zuletzt über die seit 5. Januar bereits in der Kulturstadt geltenden stärkeren Besuchsbeschränkungen in Seniorenheimen. Auch für diesen Schritt habe die Stadt von den Fraktionen große Zustimmung erhalten, sagte der Oberbürgermeister.



Erstmals soll am 12. Januar auch der Bau- und Umweltausschuss digital zusammenkommen, kündigte Kleine an. Die Ausschüsse hatten zuletzt stets das Kulturzentrum Mon Ami als Tagungsort gewählt, um die Abstände zwischen den Abgeordneten wahren zu können. Der Stadtrat selbst tagt seit Monaten im großen Saal der Weimarhalle. Um den Kreis von interessierten Bürgern bei diesen öffentlichen Sitzungen vor Ort möglichst klein zu halten, werde derzeit überlegt, den Stadtrat am 3. Februar live zu übertragen.