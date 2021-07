Weimars Stadtrat stimmt für Deutschlandtour

Weimar. Voraussetzung, die Mittel kommen nicht aus dem Stadthaushalt könnten die Radsportler nach Weimar kommen.

In diesem Jahr rollt die Deutschlandtour der Radsport-Elite nur durch. Im kommenden Jahr soll sie Station in Weimar machen. Der Stadtrat hat einen Grundsatzbeschluss zur Bewerbung als Etappenort gefasst. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Freistaat das Vorhaben finanziell fördert, wie das etwa in Erfurt oder Ilmenau der Fall war. Alternativ könnte die Stadt auch andere Finanzquellen im Sponsoringbereich auftun.

Im kommenden Jahr besteht die Möglichkeit, dass Weimar eine ganz besondere Rolle bei der Deutschlandtour einnehmen kann. Dafür wären allerdings Lizenzgebühren in Höhe von 170.000 Euro sowie Kosten für die Umsetzung von 130.000 Euro an.