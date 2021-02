Weimars Stadtverwaltung evakuiert

Weimar Alle Mitarbeiter müssen Verwaltungsgebäude an der Schwanseestraße verlassen

Weimar. Alarm in der Weimarer Stadtverwaltung an der Schwanseestraße. Am Vormittag mussten alle Mitarbeiter den Arbeitsplatz verlassen und sich auf die ausgewiesenen Sammelplätze begeben.

Grund der Alarmierung: Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst. Inzwischen konnten die Mitarbeiter wieder an ihre Schreibtische zurück. Die Ursache für den Alarm ist noch nicht bekannt. Man ermittle die Alarmursache noch, hieß es auf Nachfrage.

Kaum war der Einsatz an der Schwanseestraße beendet, kam der nächste Alarm einer Brandmeldeanlage - diesmal aus einem Weimarer Hotel.