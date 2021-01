Weimars Stadtverwaltung weist auf Probleme beim Leeren der Biotonnen hin

Weimar In Weimar frieren feuchte Bio-Abfälle häufig an den Plastiwänden fest. Der Kommunalservice gibt Tipps, dies zu vermeiden.

Weimar. Immer häufiger treten in Weimar Probleme beim Entleeren der Biomülltonnen auf. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Der gefrorene Biomüll lasse sich oft selbst durch mehrmaliges Anschlagen am Müllfahrzeug nicht entfernen.

Ein Anspruch auf Nachleerung der Biotonne bestehe laut Abfallsatzung aber nicht.

Um die vollständige Leerung zu ermöglichen, könne zerknülltes Zeitungspapier oder Karton am Tonnengrund und an den Seitenwänden ein Festfrieren des Abfalls vermeiden.

Stark verdichteter Biomüll sowie feuchte Speisereste begünstigten das Festfrieren. Deshalb sollten feuchte Speisereste gut abgetropft und anschließend mit unbeschichtetem Papier umwickelt und locker in der Biomülltonne geschichtet werden. Ein gut verschlossener Deckel der Tonne schütze vor Feuchtigkeit.

Auch der Standort der Biotonne an einem geschützten Ort (Garage oder Hauswand) habe Einfluss. Erst am Leerungstag solle sie an die Straße gestellt werden. So werde ein Festfrieren generell vermieden. Sollte der Inhalt doch einmal festgefroren sein, könne man diesen mit einem Spaten vorsichtig auflockern.

Plastiktüten oder sogenannte Bioplastiktüten eignen sich nach Stadtangaben nicht zum Sammeln des Bioabfalls. Papiertüten und Zeitungspapier stellten dagegen kein Problem dar, da sie biologisch abbaubar seien.

Auskunft erteilt die Stadt mit ihrem Abfallberater unter Telefon: 03643/ 76 29 15 oder -4 01. Der Kommunalservice Weimar ist unter Telefon: 03643/4 34 15 83 erreichbar. Anmeldungen zur Sperrmüllabholung sind unter Telefon: 03643/4 34 18 88 möglich. red