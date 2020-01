Weimars Weihnachtsbäume brennen in Sömmerda

Die Weimarer Weihnacht 2019 ist nun auch optisch Geschichte. Die Sömmerdaer Firma Tannen-Wulf holzte am Donnerstagvormittag beide öffentlichen Weihnachtsbäume in der Innenstadt ab.

Auf dem Herderplatz genügt es, die acht Meter hohe Nordmanntanne mit einem Kranarm aus ihrer Bodenhülse zu ziehen und an einem Stück in den Containeraufbau des Lkw zu heben. Die 16 Meter hohe, sehr ausladend gewachsene Blaufichte auf dem Marktplatz, die Dorothea und Karl-Heinz Schneider für den Weihnachtsmarkt gespendet hatten, forderte mehr Arbeit. Mit eine Kettensäge schnitt Firmeninhaber Bastian Wulf zunächst einen Keil in den Stamm. um den Baum zielsicher in Richtung Marktnordseite fallen zu lassen. Am Boden wurde der Baum schließlich zum Verladen entastet und zerteilt.

Auf dem Herderplatz genügte der Kranarm des Lkw, um die ausgediente Nordmanntanne zu verladen. Foto: Jens Lehnert

Trotz ihres Abschieds aus dem Stadtbild kommt beiden Bäumen noch einmal eine Rolle im öffentlichen Leben zu, allerdings nicht in jenem von Weimar, sondern dem der Stadt Sömmerda. Dort nämlich soll das Weimarer Holz beim großen Weihnachtsbaumfeuer der Firma Tannen-Wulf verbrannt werden, das sie am kommenden Samstag, 11. Januar, gemeinsam mit dem Sömmerdaer Feuerwehrverein in ihrer Baumschule auf der Weißenburg entfacht. Wer zu einem kleinen Wochenendausflug in die Nachbarstadt aufbrechen möchte, ist dort ab 15 Uhr richtig bei Musik, Bratwürsten und Glühwein. Zudem tun die Besucher dort noch etwas für den guten Zweck. Den Erlös aus dem Getränkeverkauf spendet die Firma Tannen-Wulf für das Kinderhospiz Mittelthüringen.