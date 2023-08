Weingut Weimar lädt zu Führungen am Samstag

Schöndorf. Interessenten sind recht herzlich nach Schöndorf eingeladen. Das stehet auf dem Programm.

Zum Tag der offenen Tür lädt das Weingut Weimar ein. Wie auch in den vergangenen Jahren öffnet das Weingut in Schöndorf wieder seine Pforten für zwei öffentliche Weinbergs- und Kellerführungen am Samstag, den 5. August, jeweils um 14 und 16 Uhr. „Unser Betrieb fühlt sich der bürgerlichen Weingartentradition des 18. und 19. Jahrhunderts verpflichtet. Wir bauen daher in unseren Weingärten den Wein auch im gemischten Rebsatz an“, heißt es vom Weingut. Mit der Wiederbelebung dieser Weinkultur wollen die Betreiber nicht nur eine Rarität und Spezialität erzeugen, sondern auch respektvoll das bedeutende Kulturschaffen der Stadt bereichern.

Einblicke in den Weinkeller, dessen Technik sowie in die Weinherstellung samt 3er-Weinprobe erhalten am Samstag Interessenten im Rahmen der etwa eineinhalbstündigen Führungen. Eine Begehung des Weinberges mit Erläuterungen zu den Rebsorten und der Weinbergsarbeit im Jahreskreis werde es zudem geben, zumindest sofern die Witterung das zulässt, teilen Agnes und Andreas Freyer vom Weingut mit. Ferner gebe es Geschichte und Anekdoten rund um den Thüringer Wein und das Weinrebenlabyrinth.