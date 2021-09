Weinlese am Weimarer Poetenweg früher als geplant

Weimar. Ertrag beim Frühburgunder vom Anbaugebiet zwischen Schöndorf und Kromsdorf deutlich geringer als üblicherweise.

Noch vor zwei Wochen sind die Experten der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut von einigen trockenen Spätsommer-Sonnentagen ausgegangen. Denn diese brauchen die Reben an Saale, Unstrut und in Weimar weiterhin dringend. Doch der Himmel hat wieder einmal alle Pläne über den Haufen geworfen und mit weiteren Niederschlägen zum schnellen Eingreifen aufgefordert.

So wurden bereits am Dienstag am Weimarer Poetenweg 4,5 Tonnen Frühburgunder gelesen, und damit nur knapp ein Drittel der sonst üblichen Menge. Das teilte die Winzervereinigung in einer Presseinformation mit.

Auch Müller-Thurgau kam demzufolge vom Stock und brachte immerhin fast 80 Tonnen Trauben in die Keller der Genossenschaft.

Am Freitag standen 15 Tonnen Bacchus auf dem Leseplan. Das anstehende Wochenende ist bereits voll ausgeplant und wird vor allem von den Kleinwinzern genutzt, um Müller-Thurgau, Bacchus und Gutedel zur Kelter nach Freyburg (Unstrut) zu bringen. Auch stehen die roten Sorten Portugieser, Dornfelder und Pinotin auf dem Leseplan.

„Wir rechnen nun eher mit einer sehr bescheidenen Ernte“, überschlägt Geschäftsführer Hans Albrecht Zieger die ersten Mengenberichte.

Bliebe es bei dem aktuellen Wetter, werde Ende nächster Woche wahrscheinlich schon die Hälfte der genossenschaftlichen Rebflächen abgeerntet sein.

In puncto Qualität würden die Moste bislang Weine versprechen, die mühelos dem gebietstypischen Profil mit ihrem ausgewogenen Spiel an Frische, Frucht und Bekömmlichkeit entsprechen werden.

