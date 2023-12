Weisser Ring beteiligt sich an der Weimarer Weihnacht

Weimar Außenstelle gibt auf dem Markt informationen und hat sich personell neu aufgestellt

In der Vereinshütte auf dem Marktplatz beteiligt sich der Verein Weisser Ring, der Opfer von Kriminalität unterstützt, am Dienstag, dem 19. Dezember, an der Weimarer Weihnacht. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstelle Weimar Stadt/Weimarer Land informieren dort von 11 bis 19 Uhr über die Arbeit der Hilfsorganisation und beantworten Fragen zum Opferschutz.

Die Außenstelle hat sich überdies personell an der Spitze neu aufgestellt. Im Rahmen der Anfang November stattgefunden Landestagung im Weimarer Hotel Leonardo hat die Hilfsorganisation Weisser Ring Thüringen langjährige Ehrenamtliche ausgezeichnet und Außenstellenleitungen verabschiedet beziehungsweise neu in ihre Ämter eingeführt. Dabei wurde auch in der Außenstelle Weimar Stadt/Weimarer Land ein Generationenwechsel vollzogen: Die langjährige Außenstellenleiterin Birgit Dietz wurde feierlich von der Landesvorsitzenden Marion Walsmann, CDU-Abgeordnete im EU-Parlament, verabschiedet, berichtete der Verein gegenüber unserer Zeitung. Mit Cora Post trete die nächste Generation in ihre Fußstapfen.

Cora Post ist seit 1. September 2021 Mitglied im Weissen Ring und ehrenamtliche Opferhelferin. Die gebürtige Weimarerin ist freiberuflich tätig als psychoonkologische Beraterin und Yogalehrerin. „Durch ihre Ausbildung und Berufserfahrung kann sie empathisch auf die Opfer eingehen, die Hilfe durch den Weissen Ring benötigen“, betonte die Hilfsorganisation. Die organisatorische Verantwortung für die Außenstelle liege in ihren Händen, begleitet und unterstützt von neun weiteren Ehrenamtlichen aus der Stadt Weimar und dem Kreis Weimarer Land.

Kontakt zur Außenstelle über die Webseite weimar-stadt-weimarer-land-thueringen.weisser-ring.de oder per E-Mail an weimar@mail.weisser-ring.de.

red