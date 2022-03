Weitere 353 neue Corona-Fälle im Kreis Weimarer Land

Apolda. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz übersteigt im Kreis inzwischen die 1800er-Marke.

Nach 335 neuen Corona-Fällen am Vortag meldete das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land am Donnerstag 353 weitere Infektionen. In dieser Höhe stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 4723 an, darunter 2239 männliche und 2484 weibliche Betroffene. Im Zusammenhang mit Corona werden 20 (-1) Menschen stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI für den Kreis mit 1821,6 (Vortag 1661,2) an. Die Hospitalisierungsinzidenz blieb laut Land mit 9,7 unverändert.