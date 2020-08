Weitere 5500 Euro für Sanierung des Bürgerhauses Heichelheim

Bei einem Arbeitseinsatz Ende Juni packten auch schon die jüngsten Heichelheimer am „Akazienhof“ mit an.

Auch die letzten noch übrigen 5500 Euro aus der „Hochzeitsprämie“ fließen in die ehemalige, zum Bürgerhaus umgebaute Gaststätte „Akazienhof“. Das beschloss der Ortschaftsrat von Heichelheim (Landgemeinde Am Ettersberg) in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Bis auf rund 4000 Euro, welche die Ortschaft in eine neue Küchenausstattung für den Gemeinschaftsraum der freiwilligen Feuerwehr investierte, sind die rund 65.000 Euro vom Freistaat damit komplett dem Bürgerhaus zu Gute gekommen.