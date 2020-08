Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Angehörige im Kreis mit Corona infiziert

Im Umfeld des infizierten Reiserückkehrers im Weimarer Land ist ein weiterer Familienangehöriger erkrankt. Das Gesundheitsamt des Kreises vermeldete den Zuwachs um einen Akutkranken. Damit sind jetzt sieben Personen im Kreis an Covid-19 erkrankt. Eine Person befindet sich in stationärer Behandlung. Insgesamt 62 (+12) enge Kontaktpersonen sind in Quarantäne und zudem 11 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

In Weimar waren am Mittwoch die Zahlen weiter stabil. Die Zahl der Infizierten blieb bei drei. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ging um 27 zurück und liegt noch bei 38. Die städtische Corona-Hotline (Tel. 762555) kehrt deshalb wieder in den Regelbetrieb zurück. Sie ist Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, Dienstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr besetzt.