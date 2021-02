Weitere Bäume am Ettersberg werden gefällt

Weitere Baumfällungen im Kommunalwald am Ettersberg sowie in der Carl-von-Ossietzky-Straße hat die Stadt angekündigt. Betroffen am Großen Ettersberg sei der Bereich „Ratsholz“, ein Waldstück oberhalb des Glockenturms im Bereich sowie direkt an der Blutstraße und in unmittelbarer Nähe des Funkturms. Hier würden die Fällungen für die Verkehrssicherheit vorgenommen.

Infolge der extremen Trockenheit in den vergangenen Jahren sei der Randbereich des Kommunalwaldes stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Es bestehe teilweise eine akute Gefahr, da zuletzt vermehrt Bäume abgebrochen seien. Gefällt werden nach Angaben der Stadt in dem üblicherweise stark von Besuchern der Gedenkstätte frequentierten Bereich abgestorbene beziehungsweise stark bis sehr stark geschädigte Bäume.

Darüber hinaus sollen am Freitag, 19. Februar, zur Vorbereitung der Arbeiten auf dem zweiten Bauabschnitt in der Carl-von-Ossietzky-Straße fünf Bäume gefällt werden. Die Arbeiten zwischen Friesstraße und Schlachthofstraße werden laut Stadt durch die Firma „Gärten von Panknin“ aus Apolda ausgeführt. Im Zuge der Baumaßnahme soll dort aber auch neues Grün kommen. Die Stadt kündigte auf der Nordseite der Carl-von-Ossietzky-Straße 19 Ersatzbäume an.

Die geplanten umfangreichen Fällungen seien mit dem Forstamt Bad Berka abgestimmt, ebenso mit der Unteren Naturschutzbehörde. Ausführen lassen wollte das Grünflächen- und Friedhofsamt sie derzeit in diesem kommunalen Waldstück. Der betroffene Bereich grenze direkt an die öffentlich genutzten Verkehrsflächen, sprich die Blutstraße, die außerhalb der Pandemiezeit unter anderem durch den Besucherverkehr der Gedenkstätte Buchenwald stark frequentiert werde. Gefällt werden laut Stadt abgestorbene beziehungsweise stark bis sehr stark geschädigte Bäume.

Zuvor hatte die Stadt die Fällung von rund 500 Bäume im Kommunalwald oberhalb vom Schöndorfer Neubauviertel angekündigt. Diese mussten witterungsbedingt pausieren.