Weitere Schauspiel-Stars beim Kunstfest Weimar angekündigt

Ein verlassenes Schulgebäude in Weimar. Verlassene Orte wie diese will die ACC-Galerie im Rahmen des Projekts Endland in den Blick nehmen, an dem sich nun auch Omar El-Saeidi beteiligt.

Weimar. Sibylle Canonica mit Lesung in Weimar. Omar El-Saeidi beteiligt sich am Projekt „Endland“.

Mit den beiden Fernseh- und Bühnenstars Sibylle Canonica und Omar El-Saeidi freut sich das Kunstfest, weitere prominente Gäste zu seiner diesjährigen Edition in Weimar begrüßen zu dürfen.

Die gebürtige Schweizerin und Wahlmünchnerin Sibylle Canonica, langjähriges Ensemble-Mitglied zunächst an den dortigen Kammerspielen und seit 2000 am Staatsschauspiel, wird im Rahmen der Eröffnung des Festivals am 23. August auftreten. An diesem Tag wird ab etwa 14 Uhr der Aufbau von Günther Ueckers „Steinmal“ unter Teilnahme von Weimarer Bürgern und Gästen auf dem Theaterplatz erfolgen. Direkt im Anschluss an die Eröffnung um 18 Uhr wird Sibylle Canonica mit einer Lesung aus Imre Kertész „Meine Rede über das Jahrhundert“ die Installation des „Steinmals“ flankieren.

Der in Bielefeld lebende Omar El-Saeidi, unter anderem als Oberkommissar David Grünbaum in der ZDF-Serie Soko-Potsdam von 2018 bis 2021 bekannt geworden, wird bei dem Projekt „Endland— Verlassene Orte Thüringens neu denken“ mitwirken. Der Schriftsteller Martin Knuth aus Jena wird die Zuschauer mit seinem Text mit in den ländlichen Raum, an die Schnittstellen von Natur und Kultur führen, ins Jonastal bei Arnstadt, wo nationalsozialistische Ausbeutung und später militärische Nutzung tiefe Spuren hinterlassen haben. Hier wird El Saeidi den für ihn geschriebenen Text Martin Knuths spielen, sprechen, gestalten. Zu erleben sein wird dies allein im Rahmen der ganztägigen Bustouren, die an allen drei Kunstfest-Wochenenden zu jeweils mehreren der verlassenen Orte führen werden. Tickets für 26. und 27. August, 2. und 3. September oder 9. und 10. September sind an den Touristeninformationen in Weimar im Verkauf.