Das Haus in der Karlstraße 7, in dem Erika Haase wohnte, existiert nicht mehr. Dort entstand bereits vor Jahrzehnten ein Neubau, der jüngst saniert wurde.

Weitere Stolpersteine erinnern an Weimarer Nazi-Opfer

Weimar. Verein „Lernort Weimar“ setzt am 16 August die Verlegung an sieben Stellen in der Stadt fort.

An sieben Stellen verlegt „Lernort Weimar“ am Montag, 16. August, acht neue Stolpersteine. Auftakt ist 15 Uhr in der Karlstraße. Gedacht wird erstmals Opfergruppen, deren Lebenswege noch kaum erforscht sind. Beispiele dafür seien Erika Haase und Anneliese Meister.

Karlstraße 7: Erika Haase, uneheliches Kind einer jüdischen Mutter, wurde Opfer der „Euthanasieprogramme“ der Nazis.

Luthergasse 1: Der Jude Kurt Sachs wurde ins KZ Buchenwald verschleppt, floh später mit Sohn Peter nach Kolumbien.

Humboldtstraße 5: Else Fretzdorff wurde wegen Verwirrungszuständen Opfer der T4-Aktion.

Brucknerstraße 11: Karl Sachs, mit „Ehrenkreuz des Führers“ dekoriert, kam nach der Pogromnacht nach Buchenwald. 1940 flüchtete der Weimarer Jude nach Shanghai.

Ernst-Kohl-Straße 27: Ludwig Leopold wurde als jüdischer Geschäftsmann Opfer einer Kampagne und musste in Haft. 1941 kam er ins KZ Theresienstadt, seine Spur verlor sich in Auschwitz.

Carl-von-Ossietzky-Straße 34: Else Carillon wurde 1944 ins KZ Theresienstadt deportiert, wo sie starb.

Gretelweg 5: Anneliese Meister wurde als „arbeitsscheue Zigeunerin“ nach Auschwitz deportiert. Sie überlebte, musste Zwangsarbeit verrichten, bis ihre Spur endet.