Weiterer Todesfall nach Corona-Infektion im Weimarer Land

Weimarer Land. Weimarer Land: 93 Neuinfektionen in einer Woche ergeben 7-Tage-Inzidenz von 113,2.

Die Zahl der Todesopfer während der Corona-Pandemie im Weimarer Land ist am Mittwoch um einen Fall auf 76 gestiegen. Wie aus den aktuellen Zahlen des Landratsamtes hervorgeht, sind außerdem 20 Neuinfektionen festgestellt worden.

Aktuell sind 375 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. 27 von ihnen benötigen eine stationäre Behandlung – einer mehr als am Vortag. Von allen aktiven Fällen leben 111 Personen im Raum Apolda, 50 in der Region um Bad Sulza und 34 in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße.

Die 93 Neuinfektionen der letzten Woche entsprechen einer 7-Tage-Inzidenz von 113,2. Als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden sich 870 Personen, 26 weitere sind als Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.