Weitere Weimarer für Befragung zu Plätzen, Parks & Co. gesucht

Weimar. Zwei Architektur-Studentinnen von der Bauhaus-Universität suchen noch weitere Teilnehmer, die sich lediglich gut in der Stadt auskennen müssen.

Mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstützen die Architektur-Studentinnen Lia Zinngrebe und Lisa Maßel, indem sie sich an einer Befragung beteiligt haben. Sie hoffen, dass sich weitere Freiwillige melden. Für ihren Abschluss befassen sie sich mit „Gleichberechtigung und soziale Nachhaltigkeit im öffentlichen Raum in Weimar“. Dazu sind Workshops geplant, bei denen Stadträume analysiert, bewertet und Ideen zur Verbesserung entwickelt werden. Abschluss sei eine städtebauliche Intervention an besonders kritischem Ort. Die Umfrage richtet sich an alle, die sich gut in Weimar auskennen, unabhängig von Geschlecht, Alter und Nationalität.

www.soscisurvey.de/hercityweimar