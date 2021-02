Ein Techniker arbeitet am Sendemast eines Mobilfunkanbieters.

Weimar. Die Telekom hat ihr Mobilfunk-Netz in der Stadt ausgebaut

Weiterer Standort mit 5G in Weimar

Die Telekom hat in den vergangenen drei Monaten in Weimar einen Mobilfunk-Standort mit 5G erweitert. Dadurch steige die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche und es stehe mehr Bandbreite zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit.

Die Telekom betreibt in Weimar nach eigenen Angaben insgesamt 29 Standorte, einen mehr als noch im Sommer. Bis 2022 sollen weitere fünf Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien an zwei bestehenden Mobilfunk-Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.