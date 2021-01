Diese vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases Integrated Research Facility zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2020 wurde farblich bearbeitet und zeigt Partikel des Coronavirus SARS-CoV-2 (Symbolfoto).

Am Sonntag, mit Stand von 10 Uhr hat das Landratsamt in Apolda 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit der Pandemie bekannt geworden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog