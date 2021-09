Weiterhin mehr als 300 Azubis in Weimar und im Weimarer Land gesucht

Weimar. Arbeitsagentur will bis in den Spätherbst hinein Kontakte zwischen Unternehmen und Bewerbern knüpfen.

Mit dem Ausbildungsstart im August und September hat für viele junge Menschen in Weimar und im Weimarer Land ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Aber längst nicht für alle, wie die aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt in der Region zeigen.

Insgesamt sind nach Angaben der Arbeitsagentur noch mehr als 300 Ausbildungsstellen unbesetzt, darunter 109 in Weimar und 207 im Weimarer Land. Im Gegenzug suchen weiterhin mehr als 80 junge Leute noch eine passende Stelle – obwohl rein rechnerisch in Weimar derzeit 2,3 unbesetzte Ausbildungsstellen auf jeden unversorgten Bewerber, im Weimarer Land sind es sogar knapp 6 Angebote.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Es lohnt sich, wenn Betriebe und Jugendliche auch jetzt noch aufeinander zugehen. Wir können junge Menschen und ihre Ausbildungsbetriebe individuell mit Stützunterricht und sozialpädagogischer Begleitung unterstützen und sie so fit für den Beruf machen“, sagt Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt.

In Weimar seien vor allem im Handel und Verkauf, in der Hotellerie und Gastronomie mit allein 13 fehlenden Nachwuchs-Köchen sowie in der Finanzdienstleistung noch zahlreiche Ausbildungsstellen frei. Auch in unterschiedlichsten kaufmännischen Berufen können junge Leute noch einsteigen. Im Weimarer Land liege der Schwerpunkt bei den unbesetzten Lehrstellen im verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie-, Fahrzeugtechnik und im Maschinenbau, in der Lebensmittelproduktion, im Handel und Verkauf, im Bauwesen wie im Hoch- und Tiefbau sowie in der Lagerwirtschaft. So suchen Unternehmen im Landkreis noch 17 angehende Verkäuferinnen und Verkäufer, 14 künftige Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement oder 6 junge Leute, die sich zum Handelsfachwirt ausbilden lassen möchten.

Der Rückgang der Bewerber an sich sei natürlich ein Grund für die weiterhin freien Stellen, so die Arbeitsagentur weiter. Überdies habe es eine normale Berufsberatung und berufliche Orientierung für viele Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr aufgrund der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen kaum gegeben. Und obendrein in den seltensten Fällen die Chance, praktisch Berufe kennenzulernen oder sich darin zu erproben.

Um die Kluft zu überwinden, vermittele die Arbeitsagentur „bis in den Spätherbst weiterhin zwischen Ausbildungssuchenden und Unternehmen, denn in vielen Fällen ist der Einstieg in die Ausbildung noch möglich“, betonte Irena Michel.