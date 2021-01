Welle der Unterstützung für Süßenborner Brandopfer

Nach dem Brand in Süßenborn am vergangenen Donnerstag erleben die beiden betroffenen Familien eine Welle der Hilfsbereitschaft. Bisher wissen sie noch nicht, was von ihrem Hab und Gut sie überhaupt retten können. Über die Brandfolgen hinaus gibt es in beiden Häusern starke Wasserschäden. Was nicht verbrannt ist, scheint oftmals wegen den beißenden Geruchs unbrauchbar geworden zu sein.

Sowohl das Haus von Daniel und Daniela Ochsenfahrt und ihren beiden Mädchen als auch das von Steffen Rothe, seiner Freundin Anja Rechtenbach und ihrem Kind auf dem Hof seiner Eltern sind zurzeit unbewohnbar. Statiker müssen prüfen, ob die Gebäude überhaupt wieder hergerichtet werden können.

Sofort nach dem Brand setzte die Hilfsbereitschaft im Dorf und darüber hinaus ein. Firmen, Freunde, Nachbarn, Verwandte versorgten die Familien mit dem Nötigsten, boten Unterkünfte an und halfen bei der Notsicherung der Häuser.

Der Dorfverein startete am Freitagabend einen Spendenaufruf über die Online-Plattform Betterplace. Bereits Samstagmittag waren auf dem Konto rund 6800 Euro eingegangen. Bis Sonntagmittag beteiligten sich bereits 293 Spender an der Aktion des Vereinsvorsitzenden Martin Wollschläger. Kontostand da: 13.453 Euro. Das Geld von der Spendensammlung, erklärte er, solle zu gleichen Teilen an die Familien übergeben werden. Als erstes Ziel nannte er, 20.000 Euro sammeln zu wollen, die Hilfsaktion könne aber auch fortgesetzt werden. Das Feuer war Donnerstagmittag in einem Unterstand ausgebrochen, in dem unter anderem Fahrräder und Schlitten standen.

Daniela Ochsenfahrt hörte einen Knall und glaubte, dass beim starken Wind, der herrschte, etwas umgefallen sei. Dann sah sie an der Stirnseite ihres Hauses das Feuer.

Der Unterstand grenzt an die Rückseite des Hauses der Familie Rothe. Anja Rechtenbach hatte den Knall ebenso gehört. Als sie und ihr Freund Steffen Rothe das Feuer entdeckten, versuchte er sofort, es mit Feuerlöschern und Wasser in den Griff zu bekommen. Vergeblich.

Vom Unterstand aus breitete sich das Feuer, angefacht vom starken Wind, auf die beiden angrenzenden Häuser aus. Ochsenfahrts konnten zumindest noch ihr Auto in Sicherheit bringen, das nur wenige Meter entfernt geparkt war. Die Hitzeentwicklung war so stark, das Fensterscheiben barsten.

Auch nachdem sämtliche Feuerwehren aus Weimar vor Ort kamen und den Brand unter Kontrolle bringen konnten, fachte der Wind ihn immer wieder an. Noch Stunden später fand Daniel Ochsenfahrt Glutnester, etwa am Dachfirst. Steffen Rothe kontrollierte nachts stündlich, ob wieder Gefahr drohen könnte. Familie Ochsenfahrt war im Januar 2010 in das damals neu erbaute Holzhaus eingezogen, das wegen der Bauweise besonders stark betroffen ist. „Ich hätte nicht gedacht, nach zehn Jahren wieder von vorne anfangen zu müssen“, sagte Daniel Ochsenfahrt.

Trotz des großen materiellen Verlustes geht ihm immer wieder durch den Kopf, was hätte passieren können, wenn das Feuer die Familien nachts im Schlaf überrascht hätte.

Das Haus von Steffen Rothe und Anja Rechtenbach wurde auf dem Dreiseiten-Hof zunächst als Wirtschaftsgebäude gebaut. Um die Wendezeit richtete es sein Vater für Wohnzwecke her. Trotz des Unglücks sagt er: „Wir gucken jetzt nach vorne.“



Soendenaufruf: www.betterplace.me/brand-in-suessenborn