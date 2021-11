Kranichfeld. Eine Laune des Wetters könnte auch eine Botschaft sein.

Bei diesem Anblick zwischen Kranichfeld und Tannroda im Weimarer Land könnte man auf die Idee kommen, dass sich eine Botschaft am Himmel formt. Wellen? Vier an der Zahl? Und im Hintergrund bildet sich, wie es scheint, eine fünfte? Was unser Fotograf eingefangen hat, ist jedoch keine überirdische Warnung, sondern eine besondere Laune des Wetters – es sind Wellenwolken. Die zufällig zu viert dahinschweben.