Weltgästeführertag lockt in Weimar wieder mit buntem Programm

Die erste Führung zum Weltgästeführertag im vergangenen Jahr in Weimar. Wolfgang Renner nahm seine Begleiter mit dem Lutherspruch „Er fresse wie der Böhm und saufe wie ein Deutscher“ auf Spurensuche in Weimar.

Weimar. Authentisches Material wie Karten, Fotos oder Aussagen Gustav Nagels werden gesucht.

Der Weltgästeführertag steht vor der Tür und der Verein der Stadtführer Weimars hat Vorträge und Führungen am 18. Februar und vom 24. bis 26 Februar vorbereitet. Das Thema in diesem Jahr lautet: „Sagen, Geschichten, Anekdoten“. Der Weltgästeführertag findet seit 1990 am 21. Februar statt.

Geboten ist einiges: Am Samstag, 18. Februar, können Interessierte beispielsweise unter dem Titel „Treppe des Todeskandidaten“ etwas über die Sage der Wendeltreppe im Turm der alten Stadtbefestigung erfahren. Ebenfalls am Samstag stehet der Vergessene Sagenschatz der Stadt Weimar auf dem Programm.

Am Freitag, 24. Februar, können Interessierte mit der Gästeführerin Gundula Lilienthal in die skurrile Lebens- und Wirkungsgeschichte von Gustav Nagel eintauchen. „Mit dem Titel Naturmensch, Naturheiler, Tempelwächter, Wanderprediger, Rechtschreibreformer und Reichstagskandidat war es mein Anliegen als gebürtige Altmärkerin sein skurriles Leben und Wirken bezogen auf Weimar zu entdecken“, so die Gästeführerin, die bereits viel zu Gustav Nagel recherchiert hat. In diesem Rahmen ruft Gundula Lilienthal auch Weimarerinnen und Weimarer zur Mithilfe auf. Wer authentischem Material wie Karten, Fotos oder Aussagen Gustav Nagels in Weimar gesehen hat, könne sich gerne an sie wenden.

Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, geht es dann noch um „Tod und Leben“ beim Geschichtsspaziergang mit Petra Venzke, heißt es in der Ankündigung.

Die Angebote rund um den Weltgästeführertag können auf der Webseite www.weimar.de unter der Rubrik „Kultur“ und dem Stichwort Höhepunkte in der Listung „Veranstaltungshöhepunkte“ im Detail eingesehen werden.