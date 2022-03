Weltgebetstag sät Zeichen der Hoffnung in Weimar und im Altkreis Weimar-Land

Weimar. Ökumenische Feiern stehen ab dem 4. März im Zeichen von England, Wales und Nordirland.

Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung!“ finden an vielen Orten Feiern des Weltgebetstags statt. Die weltweiten ökumenischen Gottesdienste laden 2022 zur Begegnung mit England, Wales und Nordirland ein. Dazu gehören oft eine Einführung in das Land und landestypische Musik. Statt des traditionellen Essens gibt es zum Beispiel in Weimars Stadtkirche kulinarische Kostproben zum Mitnehmen. In Bad Berka schließt sich eine Begegnung im Freien bei Suppe und Feuer im Pfarrhof an.

Die Gottesdienste finden unter 3G-Regel mit Maske und Abstand statt. Hier der Überblick:

Freitag, 4. März

17 Uhr: Stadtkirche Weimar

18 Uhr: Kirche Legefeld mit Fridaysingers; Pfarrhaus Großobringen

19 Uhr: evangelische Kirche Oberweimar; katholische Kirche Schöndorf; Kirche Bad Berka; Pfarrhaus Tannroda; Kirche Nohra

Samstag, 5. März

17 Uhr: Kirche Daasdorf am Berge

Sonntag, 6. März

9.30 Uhr: Gemeindezentrum „Paul Schneider“ Weimar

10 Uhr: Kreuzkirche Weimar

11 Uhr: Kirche Tröbsdorf

Freitag, 11. März

17 Uhr: Ottmannshausen.