Weltweit anerkannter Gastprofessor an der Bauhaus-Universität Weimar

Weimar. Der neue Bauhaus-Gastprofessor Diébédo Francis Kéré hat ökologisch und sozial nachhaltige Architektur im Fokus.

Für die Bauhaus-Gastprofessur im neuen Semester konnte die Weimarer Uni den Architekten Professor Diébédo Francis Kéré gewinnen. Seine Expertise zu sowohl ökologisch als auch sozial nachhaltiger Architektur werde seine Vorträge und Workshops prägen.

Ganzheitliche Methoden, Kreislaufwirtschaft und Modifikation von Materialien – dies sind einige der Themen, über die sich Kéré mit Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden austausche. Der lokale Bezug, die Nutzung örtlicher Materialien wie Lehm oder Holz aber auch die Einbindung der Bevölkerung stehen zudem im Mittelpunkt seines Schaffens.

„Professor Kéré ist nicht nur ein weltweit anerkannter Experte für nachhaltige Architektur, sondern auch eine außerordentlich inspirierende Persönlichkeit. Gerade im Blick auf den Green Deal und das Neue Europäische Bauhaus versprechen wir uns erfrischende Perspektiven“, betonte Uni-Präsident Professor Winfried Speitkamp.

Kéré machte mit dem Entwurf einer Schule in seiner Heimatstadt in Burkina Faso auf seine zukunftsweisende Arbeit aufmerksam, in den er die Bevölkerung einbezog. Seine öffentliche Antrittsvorlesung am Mittwoch, 10. November, ab 18 Uhr im Audimax (3G-Regel) wird per Livestream übertragen.