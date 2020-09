Wende-Ausstellung wechselt ins Netz

Ausstellungseröffnung am Herderplatz mit Axel Stefek vom Stadtarchiv.

Weimar. „1989. Orte der Friedlichen Revolution in Weimar“ ab Sonnabend online

Von den Plätzen der Stadt geht es ins weltweite Netz. Seit August hat sich die Ausstellung „1989. Orte der Friedlichen Revolution in Weimar“ aus dem öffentlichen Stadtraum zurückgezogen. Aus Anlass des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung und in Erinnerung an den Herbst ‘89 wird die Ausstellung nun digital zugänglich sein.

Der Beginn des bedeutendsten politischen Umwälzungsprozesses der deutschen Nachkriegsgeschichte ist für Weimar in Fotos und Dokumenten festgehalten. Die Bilder wurden von der evangelischen Kirchengemeinde, der Bauhaus-Universität, der Hochschule für Musik und vom Stadtarchiv ausgewählt und kommentiert. Sie erzählen von verschiedenen Facetten der bewegenden Ereignisse vor und nach dem Mauerfall.

Kulturdirektion und Stadtarchiv haben in Zusammenarbeit mit weiteren Weimarer Institutionen sämtliche Texte und Bilder über die Laufzeit der Ausstellung hinaus auf der Internetseite der Stadt Weimar einsehbar gemacht: Von der Kommunalwahl im Mai bis zum Stopp der Stasiaktenvernichtung im Dezember 1989, vom Wirken des Pfarrers und späteren Ehrenbürgers Erich Kranz in den Achtzigern bis zur Bildung „Runder Tische“ 1990.

Das Internetangebot wird am 3. Oktober 2020, dem Tag der Deutschen Einheit, freigeschaltet. Am Tag darauf vor 31 Jahren begann mit einem Gemeindeabend in der Herderkirche die „Herbstrevolution“.

Ausstellungsseite unter https://friedliche-revolution-1989.weimar.de/