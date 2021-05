Weniger als 90 Infizierte in Weimar

Weimar. Wieder mussten Weimars Schnelltestzentren keinen einzigen positiven Corona-Fall registrieren.

Die Corona-Inzidenz sinkt in Weimar langsam, aber stetig. Nach vier Neuinfektionen, die das städtische Gesundheitsamt von Sonntag zu Montag registrierte, liegt sie derzeit bei 76,65.

Alle vier positiv Getesteten steckten sich innerhalb der Familie an. Da gleichzeitig acht weitere vormals Erkrankte als genesen eingestuft wurden, sank die Zahl der aktuell Infizierten in der Stadt auf 88. Weiterhin müssen fünf Erkrankte stationär behandelt werden. Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie in Weimar an oder mit dem Virus starben, liegt unverändert bei 100.

Wie bereits am Samstag mussten Weimars Schnelltestzentren auch am Pfingstsonntag keinerlei Hiobsbotschaften verbreiten. Nicht einer der 204 Tests vom Tage reagierte positiv.