Weimar. Wiederum beteiligte sich eine Weimarer Mannschaft am legendären Weihnachtsmann-Sackhüpfen in Dresden.

Wenn Jecken im roten Rock um die Wette hüpfen

Rote Hüpfer aus Weimar in Dresden Eine Abordnung des Weimarer Faschingskomitees (Fako) vom Mensafasching ist Ende November zum legendären Weihnachtsmann-Sackhüpfstaffelmarathon in der sächsischen Landeshauptstadt gestartet. Dresden sah dabei wieder rot: 18 Studentenclubs zwischen Warnemünde und Ilmenau hatten zum inzwischen 32. Weihnachtsmann-Sackhüpfstaffelmarathon ihre Teams nach Dresden in den Studentenclub Bärenzwinger geschickt.

Die rund einen Kilometer lange Strecke über die Brühlschen Terrasse wurde in zehn gleich lange Abschnitte unterteilt, die von jeweils zehn Weihnachtsmännern pro Club im Sack hüpfend absolviert werden mussten. Inklusive eines zu übergebenden Staffelstabes.

Lange bevor asiatische Kochgeräte für exotische Wintersportarten missbraucht wurden, erfanden findige Köpfe des Bärenzwingers den „Weihnachtsmann-Sackhüpfstaffelmarathon“. Mittlerweile hat sich dieser als ein ganz und gar nicht besinnliches Highlight in der Dresdner Weihnachtszeit etabliert. Den skurrilen Studenten-Wettbewerb am Rande der Weihnachtsmärkte in der sächsischen Landeshauptstadt gibt es bereits seit 1988. Damals waren zwölf Mannschaften mit je zehn Teilnehmern – verkleidet als Weihnachtsmänner und hüpfend im Sack – aus Dresden, Görlitz und auch Weimar am Start und hüpften eine Strecke von 1000 Metern. Eine Tradition war geboren und die hält sich bis heute! Sie zählt mittlerweile zu einer der schillerndsten Veranstaltungen des Dresdner Studentenclublebens.

Durch mehrere leichte Stürze gehandicapt schaffte es das Weimarer Fako-Team zwar nur auf den 16. Platz. Während die Erstplatzierten (Boris 43) die Strecke in 06:20,54 Minuten absolvierten, benötigten die mit der Startnummer „13“ auf die Strecke gegangenen Weimarer 16:48,25 Minuten. Aber wie bei Olympiaden üblich, zählten vor allem die Teilnahme und der gemeinsame Spaß sowie die Kontakte mit den anderen Hüpfenthusiasten, meint Uwe Sommerfeld. Der Fako-Chef ist überzeugt, dass auch 2020 wieder eine Weimarer Abordnung über die Brühlschen Terrassen hüpft.