Wer Geburtstag hat, bringt Geschenke mit

„Wir lassen uns nicht verrückt machen“, hält Bürgerreisen-Impresario Hartmut Eckhardt trotz des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus an den Reiseplänen fest. „Angst ist kein Rücktrittsgrund für die Reiseveranstalter“, betonte Eckhardt. In Gedanken sei er sogar bereits bei der 26. Weimarer Bürgerreise 2021. Am Montag werde er deshalb zur Vorbereitung der Reise nach Prag und Kosice über Dresden und Bratislava reisen. Vorerst aber galt seine Aufmerksamkeit am Dienstag der Jubiläumsbürgerreise in diesem Jahr.

„Wenn man Geburtstag hat, muss man Geschenke mitbringen“, betonte Hartmut Eckhardt. Und deshalb wählte der Leiter der Weimarer Bürgerreisen mit erfahrenen Bürgerreisenden am Dienstag für die Jubiläumsreise vom 3. bis 14. September nach Irland über die Niederlande und England bei Klaus Nerlich Gastgeschenke aus, zwei Zeichnungen Weimarer Ansichten und eine Panografie, eine raffiniert verfremdete Ansicht des Weimarer Marktes. Professor Nerlich hatte wieder eine verschwenderische Fülle an Zeichnungen und Fotografien auf dem Tisch ausgebreitet. Seit 25 Jahren unterstützt er die Weimarer Bürgerreisen mit seinen Kunstwerken. Doch die Entscheidung stand schnell fest. Hartmut Eckhardt registriert unter den 200 Teilnehmern viele Erstbuchungen. Die Reiseziele ziehen an. So auch die älteste Mitreisende, Jahrgang 1938, die sich besonders darauf freut, in Galway, Kulturhauptstadt Europas 2020, ihren Enkel wiederzusehen. Von Dublin an werden auch Oberbürgermeister Peter Kleine und seine Lebensgefährtin die Reisenden begleiten. Wenn berufliche Verpflichtungen den OB zurück nach Weimar rufen, wird Bürgermeister Ralf Kirsten zur Reisegruppe stoßen. Nachdem bei der 24. Weimarer Bürgerreise im September 2019 kein einziger Geburtstag zu feiern war, „kommen wir bei der Jubiläumsbürgerreise aus dem Feiern nicht heraus“, meinte Eckhardt, der erst kürzlich selbst feiern konnte, nämlich seinen 70. Geburtstag. Überdies kann er sein Glas auf ein Vierteljahrhundert erfolgreiche Bürgerreisen erheben. Zu feiern gibt es 2020 jedoch nicht nur das Bürgerreisen-Jubiläum, sondern auch sechs Geburtstage. Die Reise ist „längst in trockenen Tüchern“, meinte Eckhardt auf die Frage zum Stand der Vorbereitungen. Abzuklären gebe es nur noch Details. Und Hartmut Eckhardt weiß: Mit der Jubiläumsbürgerreise werden die Weimarer Bürgerreisenden seit 1995 insgesamt 67 Städte in 24 Ländern besucht haben. Das vermerkt auch das himmelblaue Tour-T-Shirt 2020, für jede gastgebende Stadt ist darauf ein Sternchen verzeichnet. Für Hartmut Eckhardt beginnen die Vorbereitungen für eine Bürgerreise bereits zwei Jahre zuvor. So wie jetzt. 2021 werde der Schwerpunkt auf dem Jahr 1968 liegen, erinnert wird an den 100. Geburtstag von Alexander Dubček (1921-1992), Leitfigur des Prager Frühlings. Die Bürgerreisenden treffen sich am Freitag, 27. März, 18 Uhr, zu ihrem nächsten Stammtisch in der Festhalle Tröbsdorf.