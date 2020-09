Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek lädt am Mittwoch, 23. September, 18 Uhr, zu einem Vortrag von Dr. Peter Neumann (Berlin / Oldenburg) ins Studienzentrum ein. In der Reihe „Konstellationen. Neue Sichten der Bibliothek“ spricht Peter Neumann über „West-östliche Konstellationen. Jürgen Habermas und Christa Wolf wechseln Briefe“. Der Briefwechsel entspinnt sich nach dem Treffen bei einer Gesprächsrunde in der Akademie der Künste Ost, wo es um die Rolle der Intellektuellen vor und nach der Teilung ging. Die Briefe sind nicht nur ein bisher wenig beachtetes Dokument deutsch-deutscher Verständigungsgeschichte, sondern vermitteln auch zentrale Einsichten, vor welchen methodischen Problemen eine konstellativ verfahrende Mentalitätsgeschichte steht. Peter Neumann ist freier Schriftsteller in Berlin und lehrt Philosophie an der Universität Oldenburg. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung unter haab@klassik-stiftung.de erbeten