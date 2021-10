„Westbesuch“ am Einheitsdenkmal

Woran ein Ehepaar beim Schleifen am Grat der Einheit dachte.

Nach 31 Jahren ist es längst eine Tradition geworden, das Schleifen am Grat der deutschen Einheit in Possendorf. Immer mehr Menschen wissen das kleine stählerne und die meiste Zeit des Jahres bewusst mit Rost überzogene Denkmal zu deuten. Und in jedem Jahr kommen am Tag der deutschen Einheit neue Teilnehmer hinzu, die mit dem Winkelschleifer den Grat abflachen.

In diesem Jahr aber hatte das Schleifen besondere Teilnehmer: als „Westbesuch“ wurden sie von den Possendorfern angekündigt. Christian Gremse und seine Frau Susanne waren aus Andernach nach Possendorf gekommen: ein Besuch bei Verwandten, die sie natürlich am Sonntagvormittag mit zum Denkmal nahmen.

Beide Gäste hatten dabei einen direkten Bezug zum Thema deutsche Einheit. Seine Eltern stammen aus Burg in Sachsen-Anhalt, ihr Vater aus Weimar. Acht Jahre hatte er in Bautzen eingesessen, als er 1959 dem Osten den Rücken kehrte. 1951 war er verurteilt worden, weil bei dem Sozialdemokraten Flugblätter gefunden wurden.

Tochter Susanne wurde im Jahr des Mauerbaus, bereits im Westen, geboren. Sie würde gern mehr über den Prozess ihres Vaters erfahren. Doch bisher konnte sie keine Dokumente finden. – Um so mehr hat sie die Tradition des Possendorfer Mitmachdenkmal beeindruckt.