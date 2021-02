Wettbewerb „Weimarer Buchlöwe“ im Endspurt

Nur noch zehn Tage: Am 28. Februar ist ein Einsendeschluss beim Schreibwettbewerb „Weimarer Buchlöwe“. Damit die Jury, die im März ihre Tätigkeit aufnimmt, auch möglichst viel Lesestoff bekommt, sind erneut alle Weimarer Grundschulkinder eingeladen, sich am Wettbewerb zu beteiligen und ihre Beiträge bis zum Einsendeschluss in der Stadtbücherei, Steubenstraße 1, einzureichen. Das aktuelle Thema lautet: „Lach Dich gesund, bleib kunterbunt!“. red