Wettzapfen auf der Kranichfelder Niederburg

Der Bürgermeister und der Moderator zapfen um die Wette: Diese Gaudi ging am Samstagvormittag im Festzimmer der Niederburg Kranichfeld über die Bühne. Mehrere Dutzend Einheimische waren dabei, als der MDR hier einen Teil der Sendung „Mach Dich Ran“ aufzeichnete. Wer nicht dabei war, soll allerdings erst am 20. Januar im Vorabendprogramm erfahren, wer gewonnen hat.

Einen Favoriten gab es nicht: „Ich habe das schon ein paar Mal getan, und es ging auch manchmal schief“, gestand Stadtoberhaupt Enno Dörnfeld seinem Kontrahenten, dem Moderator Mario D. Richardt. Beide hatten drei Minuten Zeit, um einen Zapfhahn in ein Fünf-Liter-Blechfass zu stechen und dann so viel Bier und so wenig Schaum wie möglich in einen Messbecher zu zapfen. Wetteinsatz war eine Gesangseinlage: Der Verlierer sollte mit dem Kranichfelder Chor „Rundadinella“ das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ singen, dessen Text auf den Kranichfelder Dichter Rudolf Baumbach zurückgeht. Dass nicht nur die beiden Duellanten, sondern auch alle Zuschauer am Ende mit einstimmten, versteht sich fast von selbst.

Vor dem Spiel durften die Anwesenden Wetten abschließen, wer gewinnt – und wer richtig lag, nahm an einer Verlosung von 1000 Euro teil. Die blieben allerdings nicht in Kranichfeld: Eine Teenagerin aus Erfurt durfte sich über diesen Sofortgewinn freuen.