„Wie aus einem Problem etwas wirklich Neues entstehen kann“

Weimar. Der Yiddish Summer Weimar geht in seine dritte und letzte Festivalwoche. Drei Konzerte und eine Jam Session folgen noch.

Was vor einem Monat noch fast unmöglich schien, der Yiddish Summer Weimar hat es realisieren können: „Es ist schön, draußen zu musizieren“, meinte Alan Bern zur Eröffnung des Open Air-Konzertes am Sonntagabend auf dem gut besuchten Weimarer Marktplatz. Schon bei früheren Festivals hätten sie diese Möglichkeit erwogen, „in diesem Jahr waren wir einfach dazu gezwungen“, freut der künstlerische Leiter sich, wie „aus einem Problem wirklich etwas Neues entstehen kann“. Herzliche Dankesworte adressierte er an die Stadt Weimar und Oberbürgermeister Peter Kleine, „der uns monatelang zur Seite stand und uns sehr geholfen hat“.