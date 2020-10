Eigentlich steht alles fest. Die „Weimarer Weihnacht“, der Weihnachtsmarkt der Kulturstadt, beginnt am 24. November 2020 und endet am 5. Januar 2021. In anderen Jahren wäre das eine Aussage. In diesem Jahr schwingt allerdings ein gehöriges Maß Ungewissheit mit: der Covid-19-Vorbehalt.

Der für Pandemie-Verhältnisse erfolgreiche Zwiebelmarkt hat gezeigt, dass auch ein Markt mit vielen Besuchern so organisiert werden kann, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Das geschah allerdings mit hohem Personaleinsatz, unter strenger Auslegung der Maskenpflicht und großer Bereitschaft zur Mitwirkung von Besuchern, Markthändlern und Gastronomen. Zudem dauerte der Zwiebelmarkt nur fünf Tage und fand in einem Umfeld mit geringer Infektionsverbreitung statt. „Wir verlieren allerdings gerade unseren Inselstatus“, gibt Bürgermeister Ralf Kirsten zu bedenken. Eingedenk seiner Personalsorgen bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen ist es verständlich, dass er sich als Leiter des städtischen Corona-Stabes auch noch nicht zur personellen Ausstattung des Weihnachtsmarktes äußern will. Fest steht: Der Hüttenaufbau wird so angepasst, dass keine vorhersehbaren Engstellen entstehen. Besonders auf dem Marktplatz wird das Konsequenzen haben. Je nach Teilnehmerzahl an Händlern wäre sogar eine Erweiterung des Marktes bis auf den Herderplatz möglich. Noch haben die Händler aber keine Verträge zugesandt bekommen. Die Stadtverwaltung will das Monatsende abwarten. Thüringens kreisfreie Städte haben sich bereits vor Wochen auf einige Eckwerte der Weihnachtsmärkte verständigt. Dazu gehören Öffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr, Glühweinverkauf ohne „Schuss“ und Verzicht auf den Ausschank von Spirituosen im engeren Sinne. Die Eisbahn auf dem Theaterplatz soll auch in diesem Jahr ein großer Anziehungspunkt auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar werden. Ein Hygienekonzept hat der Betreiber vorgelegt. Es sieht unter anderem separate Zu- und Ausgänge, eine Begrenzung der Eisläufer mit einem Zähl- und Ampelsystem vor. Auch die Gestaltung des Podiums mit separatem Verzehrbereich wird angepasst. Die finale Bewertung durch das Gesundheitsamt steht allerdings noch aus. Das Thüringer Zeltverleih-Zentrum hat sich auch gegenüber seinen technischen Dienstleistern auf möglichst späte verbindliche Zusagen geeinigt. „Wenn die Technik aber verladen ist, laufen die Kosten“, sagt Ronny Schmidt. Er muss sich so spätestens am 12. November entscheiden, um Aufbau und Vereisung rechtzeitig abzuschließen. Zu den Denkmodellen in diesem außergewöhnlichen Jahr könnte es sogar gehören, den Auftakt des Weihnachtsmarktes zu verschieben. Etwa dann, wenn die Infektionszahlen noch hoch sind, ihr Trend aber deutlich nach unten geht. Nur monatelange Gewissheit vorab kann es diesmal nicht geben.