Wie vor 25 Jahren die „Weihnacht bei Sophie“ entstand

Weimar Ein Vierteljahrhundert ist es am 24. Dezember her, dass erstmals im Saal des Sophienhauses die „Weihnacht bei Sophie“ gefeiert wurde. Willi Wild war als Vorsitzender des neuen Johannes-Falk-Vereins der Veranstalter.

Wie kam es 1998 zur ersten „Weihnacht bei Sophie“?

Dafür hat eigentlich Johannes Falk Johannes Falk gesorgt. Im Advent 1997 war ich in einem Gesangbuch hinter „O du fröhliche“ auf den Namen gestoßen. Dr. Saupe hat dann mit seinem Wissen Paul Andreas Freyer und mich mit diesem nicht nur für Weimar so wichtigen Mann infiziert. Wir bewohnten damals eine WG in der Steubenstraße. Wegen unserer unterschiedlichen Dienste beim Radio und beim Fernsehen trafen wir uns regelmäßig zum Frühstück im Resi. Dabei entstand die Idee zur Gründung des Falkvereins und zu einer Veranstaltung gegen die Einsamkeit an genau jenem Abend, an dem sie spürbar wird, wie sonst nie im Jahr.

Wie kam es zum Namen „Weihnacht bei Sophie“?

Die Idee dazu hatte Ulrike Greim, eine Freundin und Kollegin, nachdem das Sophienhaus als Veranstaltungsort feststand.

Der Ort war nicht von Anbeginn geplant?

Zumindest war er nicht sicher. Wir hatten dort zwar den Falkverein gegründet. Die Schwestern im Sophienhaus waren aber zunächst zurückhaltend, was ihnen da ausgerechnet Heiligabend für Leute ins Haus kommen wollten. Oberin Schwester Beate ließ sich dann aber von der Idee überzeugen, dass die Einladung eine gegen die Einsamkeit sein sollte, wie in der Weihnachtsgeschichte. Am Abend kam sie auch in den Saal und vergewisserte sich, wie wir das umsetzen. Als sie zufrieden war, ging sie wieder nach oben zu ihren Schwestern.

Regina Ross trat 2018 zur „Weihnacht bei Sophie“ im Saal des Sophienhauses Weimar auf. Foto: Michael Baar

War Ihnen damals schon klar, dass das ein echtes Langzeitprojekt wird?

Nein, wir sind eher nach dem Motto vorgegangen „Probieren wir es mal“. Ohne Paul Andreas Freyer hätte Sophie vermutlich längst nicht mehr Weihnachten gefeiert. Er hat durchgehalten, teilweise mit der ganzen Familie, die Veranstaltung professionalisiert und auch inhaltlich geprägt. Von ihm stammt auch das Motto „Niemand bleibt einsam, wir feiern gemeinsam“. Mit vielen Mitstreitern sorgt er Jahr für Jahr dafür, dass aus den Anfängen eine wunderbare Tradition wurde.

Die Mitstreiter . . .

. . . kann ich nur beispielsweise nennen. Dazu gibt es zu viele und die Gefahr, jemanden zu vergessen. Sie kamen und kommen von der Weimarer Tafel und aus dem Falkverein, Künstler wie Thomas Thieme und Paul Kühn, Orgelbauer Norbert Sperschneider oder Ebba Wachler, Michael Hesse als Weihnachtsmann, Partner aus der Hotellerie wie das Hilton (heute Leonardo, d. A.), die Klinikservicegesellschaft und anfangs die „Kaiserin Augusta“. Nicht zu vergessen die Tafel-Organisatoren Wolfram Schüßler und Marco Modrow.

Warum sind Sie nach drei Jahren ausgestiegen?

Aus meiner Freundin, die auch beim Beginn dabei war, wurde meine Frau, und wir sind ins Weimarer Land umgezogen. Da wurde es zeitlich und logistisch schwierig. Das erlebten wir übrigens auch bei der ersten Sophie-Weihnacht. An jenem Abend setzte Eisregen ein. Es war spiegelglatt, und einige von uns brachten deshalb Gäste mit dem Auto nach Hause, bis in den Landkreis.

Wie war dieser erste Heiligabend bei Sophie 1998?

Mit dem heutigen noch nicht zu vergleichen. Wir hatten 15 Gäste und etwa fünf bis sieben Helfer. Es gab Hühnchenkeulen und Lieder von Rest of best und Kani. Im Jahr darauf waren es übrigens 30 Gäste. Deren Zahl wuchs später danach bis auf 190. In den Corona-Jahren unter freiem Himmel gab es einen kleinen Einbruch. Aber ausgefallen ist die Sophie-Weihnacht in 25 Jahren nie.