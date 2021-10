Den Abwasser-Hausanschlüssen gelten die ersten Arbeiten der Firma Eurovia in der östlichen Ossietzky-Straße.

Wieder Arbeiten an der östlichen Ossietzky-Straße in Weimar

Weimar. Wegen Insolvenz ruhte die Baustelle vier Monate.

Land in Sicht für die Bewohner der östlichen Carl-von-Ossietzky-Straße. Mitarbeiter der Firma Eurovia haben am Montag im Auftrag des Kommunalservice Weimar die Arbeiten an den Abwasser-Hausanschlüssen zwischen Friesstraße und Gläserstraße aufgenommen.

Die Baustelle ruhte seit Juni, weil die zunächst beauftragte Firma Insolvenz anmelden musste.