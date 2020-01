Dirk Böttcher lädt zur Diskothek „Nur für Erwachsene“ in den Beatcorner ein.

Weimar. Zurück in die Zeit der Schuldisko in den 70er bis 80er Jahren führt die Diskothek „Nur für Erwachsene“ im Beatcorner.

Wieder Diskothek im Beatcorner

Die erste Ausgabe der Diskothek „Nur für Erwachsene“ im neuen Jahr findet am Samstag, 11. Januar, im Beatcorner an der Ossietzkystraße 42 statt. Dem ursprünglichen Musikkonzept treu bleibend, führt die Disko zurück in die Zeit der 70-er Jahre Schuldisko. Beginn ist um 22 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.