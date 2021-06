Wieder Führung im Bad Berkaer Friedwald

Bad Berka. Zum ersten Mal in diesem Jahr können sich Interessierte über Bestattungen im Wald bei Bad Berka informieren.

Zum ersten Mal nach Monaten bietet die Friedwald GmbH am Wochenende wieder eine Führung durch ihr Gelände auf dem Adelsberg bei Bad Berka an. Am Samstag, 26. Juni, steht einer der beiden Friedwald-Förster um 14 Uhr bereit – Startpunkt ist die Info-Tafel am Friedwald-Parkplatz.

Der befindet sich am Thüringenweg, zu erreichen unter anderem über die Zufahrt zum Paulinenturm und an den Waldweg-Kreuzungen beschildert. In der rund einstündigen Führung informiert der Förster über das Konzept, die Möglichkeiten und Preise und beantwortet Fragen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen.

Weitere Informationen und Anmeldung online: www.friedwald.de/bad-berka oder unter Telefon: 06155/848100