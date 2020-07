Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Führungen in Museen der Klassik-Stiftung Weimar

Die Klassik-Stiftung ermöglicht von Montag, 13. Juli, an wieder öffentliche und Gruppenführungen in kleinem Rahmen. So sind in allen Museen der Stiftung und in der Tourist-Information Tickets für Führungen durch den Park an der Ilm, Schlosspark Belvedere und das Quartier der Moderne buchbar. Auch Gruppenführungen in Museen können wieder über das Formular im Internet gebucht werden: www.klassik-stiftung.de.