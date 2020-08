Wieder Infoabende für Schwangere am Weimarer Klinikum

Gute Nachricht für werdende Mütter, die am Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum entbinden möchten: In Kürze beginnen dort wieder Informationsabende, und zwar am 20. August. Bei der Veranstaltung können die Schwangeren Wissenswertes über die Entbindung im Klinikum Weimar erfahren und alle ihre Fragen an Hebammen, Ärzte und Krankenschwestern der Wochenstation stellen.

Um die Hygienebestimmungen zu erfüllen, ist die maximale Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt. Da das Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe möglichst vielen Schwangeren die Teilnahme am Infoabend ermöglichen wolle, seien bis auf Weiteres keine Begleitperson zu der Veranstaltung gestattet. Zur Geburt können die Frauen selbstverständlich ihren Partner ins Klinikum mitbringen. Es hat interessierte Frauen darum gebeten, sich vorab unter www.klinikum-weimar.de/infoabende anzumelden.

Donnerstag, 20. August, 18 Uhr; Klinikfoyer