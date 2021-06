Wieder Kaffee-Duft im Weimarer Café International

Weimar. Die Einrichtung in der Thomas-Müntzer-Straße hat wieder zweimal wöchentlich geöffnet und freut sich über Kekse & Co.

Das Café International in der Thomas-Müntzer-Straße 18 in Weimar kann am 15. Juni wieder für Gäste öffnen. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sind sie dienstags und donnerstags jeweils von 15 bis 18 Uhr zu Kaffee und Kuchen willkommen, teilte die Einrichtung mit.

Zugleich hat das Café freundlich um Spenden in Form von Kaffee, Milch, Kuchen und Keksen gebeten. „Für jede Gabe dieser Art sind wir Ihnen sehr dankbar“, hieß es dazu.