Wieder katholische Abendmesse in der Pfarrkirche in Weimar

Die katholische Gemeinde Weimar kann vom 7. März an samstags und sonntags wieder Abendmessen in der Herz-Jesu-Kirche besuchen. Coronabedingt hält Pfarrer Timo Gothe die Abendmesse am Sonntag bislang digital als Videokonferenz im Internet. Anders als etwa fürs Hochamt am Sonntag in der Pfarrkirche und die Sonntagsmesse in Schöndorf wird es für die Wochenend-Abendmessen in Herz Jesu nicht erforderlich sein, dass Besucher vorab Plätze reservieren.