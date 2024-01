Wieder Mittagstisch in Weimars Jakobssaal

Weimar Essen in guter Gesellschaft: Kirchengemeinde und Diakoniestiftung setzen ab dem 8. Januar ihre Aktion „Zu Tisch bei Jakob“ fort

Nach dem großen Zuspruch zur Premiere vor einem Jahr öffnen Weimars evangelische Kirchengemeinde und die Diakoniestiftung Weimar – Bad Lobenstein nun wieder die Türen für die Aktion „Zu Tisch bei Jakob“. Vom Montag, 8. Januar, bis zum 1. März laden sie alle, die mögen, ein, im Jakobssaal am Jakobskirchhof 9 ein warmes Mittagessen in Wohlfühl-Atmosphäre zu genießen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Montags bis freitags bitten sie jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr zu Tisch.

Die Menschen werden hier an liebevoll gedeckten Tafeln empfangen, die so eingerichtet sind, dass hier auch Leute miteinander ins Plaudern kommen, die sich sonst eher selten über den Weg laufen. Zum Essen, das wahlweise mit und ohne Fleisch zu haben ist, gibt es außerdem Kaffee und Gebäck, um die Zeit zum Verweilen im buchstäblichen Sinn auszukosten. Zu haben ist der Mittagstisch für erschwingliche 4 Euro. Wer kann und mag, darf auch gern marktnäher kalkulierte 8 Euro zahlen und damit andere unterstützen, die sich sonst nicht mal eben ein Essen außer Haus leisten können. Denn: „Wir schicken auch niemanden weg, der keine 4 Euro zahlen kann“, sagt Superintendent Henrich Herbst.

Das Essen wird wie im Vorjahr am Platz serviert. Möglich wird das durch das Engagement von vielen Ehrenamtlichen aus Kirche, Diakonie und darüber hinaus. Die Koordination liegt in diesem Jahr beim Team der Diakonie Landgut Holzdorf. So sind in dieses in verschiedenster Hinsicht inklusive Projekt auch wieder Menschen mit Behinderungen eingebunden. Die Mahlzeiten werden täglich frisch im Landgut Holzdorf und von Weimars Klinik-Servicegesellschaft zubereitet. Der günstige Preis wird neuerlich über eine Förderung aus der Aktion #wärmewinter ermöglicht, bei der die Diakonie Mitteldeutschland für soziale Projekte auf Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer zurückgreifen kann. Hinzu kommen Spenden von Privatleuten und Unternehmen. Unter anderem gab die Sparkasse Mittelthüringen 3000 Euro.