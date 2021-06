Spielplatz am Rollplatz wieder geöffnet: Franziska Vollrath und Susann Liebelt (l.) vom Kindergarten Hufeland empfangen die Kinder mit Luftballons

Wieder Spielspaß für Kinder am Weimarer Rollplatz

Weimar. Beliebter Spielplatz wurde rundum erneuert. Auch kleine Wippe soll in nächster Zeit dorthin zurückkehren

Auf dem beliebten Spielplatz am Rollplatz in der Weimarer Innenstadt kann wieder gespielt werden: Pünktlich zum Kindertag wurden die Arbeiten auf der Anlage beendet. Der Spielplatz ist damit wieder zur Nutzung freigegeben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Auf dem Areal wurden in den vergangenen Wochen umfassende Reparatur- und Sanierungsarbeiten durchgeführt. An den Spielgeräten hat die Thüringer Herstellerfirma defekte Teile ausgetauscht, raue Oberflächen abgeschliffen und mit einem neuen Anstrich versehen. Darüber hinaus wurden nach Angaben der Stadtverwaltung alle Sitzelemente mit neuen, weniger für Verschmutzung anfälligen Auflagen ausgestattet. Der Kommunalservice Weimar seinerseits tauschte das gesamte Fallschutzmaterial und den Spielsand aus und besserte die Wegedecke in Teilbereichen aus.

Ein kleines Wippgerät, das ursprünglich zur Ausstattung des Spielplatzes gehörte, aber wegen sicherheitstechnischer Mängel bereits vor längerer Zeit entfernt werden musste, wird in den kommenden Wochen zusätzlich ergänzt, versprach die Stadt.

Im Zuge der Arbeiten an der Anlage auf dem Rollplatz konnte darüber hinaus der kleine Spielpunkt, der sich auf dem Gelände der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße zwischen dem Haus III und dem Marie-Juchacz-Saal befindet, mitsaniert werden. Für die Sanierung wurden den Angaben zufolge insgesamt rund 18.000 Euro aufgewandt, die komplett aus dem städtischen Haushalt finanziert werden.