In der katholischen Herz-Jesu-Kirche am August-Frölich-Platz finden wieder Tauffeiern statt. Dabei gibt es einige coronabedingte Einschränkungen.

Weimar. Tauffeiern der katholischen Gemeinde in Weimar sind momentan auf Zeiten am Wochenende außerhalb der Heiligen Messen begrenzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Taufen in Herz-Jesu-Kirche

Neu geregelt hat die katholische Gemeinde coronabedingt die Taufen in der Herz-Jesu-Kirche. Sie können zwar wieder stattfinden, teilte die Gemeindeleitung mit. Durch die begrenzte Anzahl von möglichen Gottesdienstbesuchern werden Tauffeiern bis auf weiteres nur außerhalb der Heiligen Messe ausgerichtet – jeweils samstags oder sonntags ab 14 Uhr. „Die Herz-Jesu-Kirche ist groß genug, so dass auch zwei unterschiedliche Taufgesellschaften mit Gästen gut und mit Abstand in der Kirche verteilt werden können. Taufen mit noch mehr Taufkindern und Familien können momentan nicht stattfinden“, so die Information. Die Anmeldung erfolgt über das Pfarrbüro, das Vorgespräch dort oder per Videokonferenz.