Wieder Telefontrickbetrüger im Weimarer Land aktiv: 60.000 Euro gefordert

Weimarer Land. Trickbetrüger haben wieder bei älteren Menschen im Weimarer Land angerufen und sich als Polizisten ausgegeben.

Am Freitag riefen wieder mehrere Trickbetrüger bei Menschen im Weimarer Land an. So wurde nach Angaben der Polizei in Mellingen eine 69-jährige Frau telefonisch kontaktiert.

Eine angebliche Polizistin der Polizei aus Erfurt erzählte, ihre Enkelin habe einen Verkehrsunfall mit Personenschaden verursacht. Aufgrund dieses Unfalls sei die Enkelin nun in Haft und benötige 60.000 Euro, um wieder frei zu kommen. Der Sohn der älteren Frau bekam den Anruf mit und rief die Polizei an, bevor das Geld übergeben werden konnte.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einen weiteren Versuch mit dem gleichen ausgedachten Sachverhalt fand ungefähr zeitgleich in Umpferstedt statt. Hier erkannte die 82-jährige Angerufene jedoch sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und beendete von sich aus das Gespräch.