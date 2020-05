Einen betrunkenen Motorradfahrer und einen Mann, der seine Mutter besuchen wollte und die Tür eintrat meldet die Polizei am Donnerstag aus dem Weimarer Land (Symbolfoto).

Apolda. Das meldet die Polizei am Donnerstag aus dem Weimarer Land.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wiederholungstäter stürzt betrunken vom Motorrad – Sohn tritt Haustür seiner Mutter ein

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag im Kreisverkehr der Adolf-Aber-Straße in Apolda gestürzt. Als eine Zeugin zu Hilfe eilte, stellte sie nach Polizeiangaben fest, dass er nach Alkohol roch.

Der 60-Jährige stieg offenbar unverletzt auf sein Motorrad und fuhr in Richtung Friedrich-Engels-Straße davon. Er hinterließ allerdings an der Unfallstelle einen Beutel mit alkoholischen Getränken. Die Zeugin informierte die Polizei.

Wenig später ermittelte die Polizei den 60-Jährigen aufgrund des Kennzeichens. Es handelte sich um die gleiche Person, die bereits Montagnacht unter Alkoholeinfluss in der Erfurter Straße mit einem Golf auf zwei parkende Fahrzeuge gefahren war und einen Schaden von 40.000 Euro verursacht hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,38 Promille. Die Polizei nahm dem Mann die Motorradschlüssel ab, damit er nicht mehr weiterfahren konnte.

Gegen den 60-Jährigen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet, da sein Führerschein bereits am Montagabend eingezogen wurde.

Mann will Mutter besuchen und tritt Tür ein

Am frühen Mittwochmorgen wollte ein bereits polizeibekannter 39-Jähriger wieder einmal seine Mutter im Ernst-Thälmann-Ring 30 in Apolda besuchen. Wie die Polizei mitteilt, trat er dazu gewaltsam die Haustür des Wohnblockes ein und verursachte einen Schaden in Höhe von 150 Euro.

Senior schlägt aus Wut gegen Scheibe von Arztpraxis