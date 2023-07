Wiedersehen mit Jonny vom Dahl in Tiefurt

Jonny vom Dahl gastiert am Freitag, 21. Juli, in Tiefurt

Tiefurt. Mit drei Veranstaltungen geht in dieser Woche der Tiefurter Kultursommer zu Ende.

Der Tiefurter Kultursommer geht in dieser Woche zu Ende, und zum Abschluss warten die Veranstalter noch mit drei besonderen Programm-Highlights auf. Am Donnerstag, 20. Juli erklingt auf der Ilm-Insel eine musikalisch-literarische Soiree unter dem Titel „Marlene Dietrich. Die leidenschaftliche Diva“ – eine Hommage an die weltberühmte Schauspielerin, Sängerin, Interpretin und Stilikone, die zwei Jahre ihres Lebens in Weimar verbracht hat. Es spielen die Schauspielerin und Sängerin Cora Chilcott und der Pianist Volker Jaekel. Los geht’s 20 Uhr.

Danach gibt es noch ein Wiedersehen mit dem Singer-Songwriter Jonny vom Dahl, der familiäre Bindungen nach Tiefurt pflegt. Seine Musikerkarriere begann mit der Fernsehshow „The Voice of Germany“ 2016, bei der er es bis zu den Sing-Offs schaffte und einem Millionenpublikum bekannt wurde. In der Folge erkannten viele sein Talent, Gedanken und Geschichten in poetischen Songs auszudrücken, die in seinem Publikum etwas zum Klingen bringen. „Homecoming“ heißt sein Programm, das er exklusiv für und in Tiefurt spielen wird – am 21. Juli um 20 Uhr auf der Ilm-Insel. Die Abschlussveranstaltung „Irische Nacht“ am 22. Juli ist indes schon ausverkauft.