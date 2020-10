Wiegendorfer verlosen automatische Lüftung für zwei Schulen

Kostenlose Lamellenfenster und Kohlendioxid-Messgeräte für je ein Klassenzimmer in zwei Thüringer Schulen – diese Aktion hat die in Wiegendorf ansässige Firma EuroLam gestartet. Bis Ende November können sich Schulen oder einzelne Klassen bei dem Hersteller von Lamellen-Fenstersystemen bewerben. Sie haben damit die Chance auf Technik, wie sie die Wiegendorfer bereits für das Vitzthum-Gymnasium Dresden, die Musikschule Essen, die King-Saud-Universität in Saudi-Arabien und die Sheffield University in England fertigten.

EuroLam-Gesellschafter Ernst Hommer verweist in einer Mitteilung auf den Schutz vor Aerosolen in Räumen, der durch die zweite Corona-Pandemiewelle wieder verstärkt ins Blickfeld rückt. Herkömmliche Kippfenster, die deutlich weniger Luftströmung erzeugen, ließen sich technisch unkompliziert und schnell durch Lamellenfenster austauschen, vorhandene seien mit CO 2 -Messgeräten und Motoren für eine automatische Öffnung koppelbar. Diese Technik ist Inhalt der Schul-Verlosung. Bewerbungen bis 31. November an: info@eurolam.de