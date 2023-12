Wikipedia zeichnet ungewöhnliches Kulturdenkmal in Weimar aus

Weimar Ein Foto vom Haus für Soziokultur in der Gerberstraße 3 wurde als eins der besten in einem Fotowettbewerb ausgezeichnet.

Eine mittelalterliche Burg in verschneiter Kulisse. Ein Pavillon, in dessen vergoldeten Details sich der Sonnenschein fängt. Und selbst neben das futuristische Hochhaus mit seinen abgerundeten Hauskanten scheint das Haus in der Gerberstraße 3 in Weimar nicht zu passen. Es ist weder glatt und formschön, noch verziert oder antik. Der Putz bröckelt, ein Banner hängt schief und ein Graffiti wurden unsacht von neuen Motiven übersprüht. Doch das Haus es ist ein Kulturdenkmal, das die Geschichte Weimars abseits von Klassik und Bauhaus widerspiegelt.

Mit seinem Foto vom Haus für Soziokultur hat Fotograf Rolf Kranz den 5. Platz beim Wettbewerb „Wiki loves Monuments“ gewonnen. Seit 2010 ruft die Organisation hinter der Online-Enzyklopädie Wikipedia international dazu auf, Fotografien von Kulturdenkmälern einzureichen. So soll Aufmerksamkeit auf wenig beachtete Bauten gelenkt werden. In erster Linie geht es aber darum, eine Onlinedatenbank an Kulturdenkmälern zu füttern, die Wissen für kommende Generationen bereithält. „Das hat ganz viel Sinn, denn diese Fotos bereichern in Zukunft den Wissensschatz auf Wikipedia“, sagt Ulrike Lorenz, die als Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar ein Grußwort für die Preisverleihung aufgenommen hat.

Ausgehfreudigen Weimarerinnen und Weimarer dürfte die Gerberstraße 3 für die Kneipe Wunderbar bekannt sein. Doch das Haus ist mehr als das. Es ist ein Zuhause für Subkultur, ein Ausgangspunkt für viele politische und kulturelle Initiativen.

Haus besteht unverändert seit mehr als 200 Jahren

Die Geschichte der Gerberstraße 3 reicht Jahrhunderte zurück. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts befand sich dort ein Armenspinnhaus. Zuvor war es Eigentum des Deutschritterordens und wurde Grimmenstein genannt. 1809 baute die Familie Straube das Gebäude um und richtete eine Gelbgießerei ein. „Bis heute existiert das Haus so, wie es die Straubes umbauten“, heißt es in der Begründung der Jury. In einer Stadt, die für ihren klassischen Hintergrund bekannt ist, fällt die Gerberstraße 3 aus dem Rahmen. Die bunte Gestaltung spiegele die vielseitige Funktion dieses Gebäudes wider. „Selbst das davor geparkte Auto dient hier als Symbol“, heißt es.

Das Bild des Historischen Friedhofs landet auf Platz 25 des bundesweiten Wettbewerbs "Wiki loves Monuments". Foto: Rolf Kranz

Unter den zehn Bestplatzierten deutschen Einreichungen ist das Foto aus Weimar das einzige aus Thüringen. Auf Platz 17 landete ein Bild des Pavillon „Sophienlust“ im Sophienpark von Schloss Burgk im Saale-Orla-Kreis, auf Platz 25 ein weiteres Bild von Rolf Kranz, das die Gedächtnishalle der Kriegsgefallenen auf dem Historischen Friedhof in Weimar zeigt.